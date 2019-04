Kasteel Eerde trots decor voor kamermuziekfestival

video,,Restaureren is een ambacht. Ik ben trots als ik dit zie, jaloers dat ik het zelf niet kan.’’ Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten, is lovend over de restauratie van kasteel Eerde bij Ommen, een van de 2600 bouwwerken die 'zijn’ vereniging beheert en onderhoudt, samen met de omringende natuur. Na anderhalf jaar van noeste arbeid is de ‘bel-etage’ van Eerde weer als nieuw. Een mooie aanleiding om hier de officiële opening te houden van het Kamermuziekfestival.

Dit festival organiseert de Vereniging Natuurmonumenten samen met het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, de tweede editie is komend weekeinde op 23 locaties, waar onder Eerde.

Vivaldi

Plafonds, schouwen en vensters zijn vernieuwd, de wanden opnieuw gestoffeerd. De oplevering van de renovatie van de bel-etage van kasteel Eerde is een paar maanden uitgesteld, want houtrestaurateur Maurice Steemers raakte bij werkzaamheden aan een van de oude parketvloeren ernstig gewond aan een vinger. Gelukkig is hij al weer aanwezig als één van de ruim veertig genodigden bij het openingsconcert, dat zondag rond het middaguur wordt verzorgd door topvioliste Carla Leurs met strijkers van het Cugnon Consort en klaveciniste Ursula Dütschler. Het is volop lente, en wat past daar beter bij dan het aloude, vertrouwde geluid waarmee Antonio Vivaldi het voorjaar tot leven wekte in de Vier Jaargetijden.

Jemig

De veertigjarige Leurs, concertmeester van het Orkest van het Oosten en bekend van het tv-programma Maestro, geniet zichtbaar van het musiceren met haar maatjes. Ze ontlokt de mooiste klanken aan haar viool die in 1808 in Parijs is gebouwd door Nicolas Lupot, 'de Stradivarius van Frankrijk’. ,,Een prachtig instrument dat zalen enorm vult. Jemig, wat zit hier een geluid in!’’, blikt ze terug op haar eerste kennismaking dertien jaar geleden met 'Wolfje’ zoals ze haar viool liefkozend noemt. Haar strijkstok is eveneens van Franse makelij en dateert uit 1850. Beide instrumenten bespeelt Leurs dankzij het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, dat zo'n 500 muziekinstrumenten beheert en in bruikleen geeft aan professionele musici en talenten.

Nazaten

De akoestiek in de met kleurrijke wandtapijten beklede gobelinzaal is prima. Vanaf het grote schilderij boven de schouw kijkt Johan Werner van Pallandt, die het kasteel in 1715 liet verrijzen, goedkeurend toe. Net als enkele 'live’ aanwezige nazaten van Philip Dirk baron van Pallandt (1889-1979), de laatste Van Pallandt die Eerde bewoonde voordat het landgoed werd overgedragen aan Natuurmonumenten. Een van hen is zijn kleindochter Caroline Wynaendts-André de la Porte, zij tekende tijdens de restauratie van het kasteel waar ze vroeger zo vaak speelde voor een kunstwerk op de metershoge linnen wandpanelen van een kabinet, een hoekkamertje. Ze schilderde kleurrijke vogels als hop, ijsvogel, zilverreiger, specht en wielewaal, als eerbetoon aan haar opa die mede-oprichter van de Vogelbescherming was. Het is een van de hoogtepunten in de aan het concert gekoppelde rondleiding over de bel-etage door restauratie-architect Harriën van Dijk en zijn nu al trotse team.

Zes kamerconcerten