Kat Robbie uit Tubbergen duikt maand later op in Ommen: ‘Stond te trillen aan de telefoon’

Als een kat kon spreken... Dan heeft Tubbergse Robbie heel wat te vertellen. Het dier ging er op 30 december vandoor. Een maand later sluiten de eigenaren hun kat weer in de armen. Tot hun eigen grote opluchting.

Robbie verdween op 30 december uit de Tubbergse woning. Net zoals bijna ieder ander dier heeft Robbie het niet zo op vuurwerk. De eigenaren deden meteen melding van de vermissing.

Verbaasd

Groot was de verbazing bij medewerkers van het Dierenasiel in Zwolle, toen daar op vrijdag 24 januari een zwerfkat werd binnengebracht. Het dier was gevonden in Ommen en de zwerfkat was voor controle overgebracht naar het asiel in Zwolle.

De kat werd gecontroleerd op de aanwezigheid van een chip. En waarachtig: de ingebrachte chip meldde dat het dier afkomstig was uit Tubbergen. Ommen ligt op hemelsbreed een afstand van zo’n dertig kilometer van Tubbergen.

Ongeloof

„De eigenaren uit Tubbergen werden meteen gebeld en het werd stil aan de andere kant van de lijn”, aldus een medewerker van van het Dierenasiel in Zwolle. „De eigenaresse vroeg met bevende stem of het echt haar Robbie was. Ze stond te trillen aan de telefoon.”

Het asiel in Zwolle kon de Tubbergse snel geruststellen: het bleek echt haar Robbie te zijn die - verwilderd - was opgedoken in Ommen. Robbie kon snel worden herenigd met de Tubbergse eigenaren.

Mysterie

Hoe de Tubbergse kat in Ommen is terechtgekomen weet niemand. Het asiel in Zwolle heeft wel een vermoeden: mogelijk is hij meegenomen of ongemerkt in een auto gestapt bij buurtbewoners die de jaarwisseling gingen vieren op een recreatiepark nabij de vindplaats. „Maar we zullen het nooit weten.”