Kerkbanken blijven leeg tijdens dure winter: parochianen wijken uit naar bijgebouwen

In menig rooms-katholiek kerkgebouw in het Vechtdal worden even geen vieringen meer gehouden. Alleen tijdens kerst gaan de parochianen van Emmanuel weer even naar de kerk. Het warm stoken van een aantal in omvang grote kerken is met de huidige gasprijzen geen doen, aldus het bestuur.