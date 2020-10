Kievitstraat ziet aangeboden alternatieve fietsroute als ‘dooie mus’ en zegt vertrouwen in gemeente Ommen op

De buurt gaat zelfs meer dan honderd jaar terug om haar betoog rond de in hun ogen verkeerde keuze voor de Kievitstraat als drukke fietsroute vanuit Varsen en Oudleusen kracht bij te zetten. Ze verzet zich nog niet eens zozeer tegen de voorkeur zelf, maar is verbolgen over de manier waarop. Terug naar 27 september 1908, zo schrijft de buurt: ,,Legendarische woorden van Henry Ford, oprichter van het gelijknamige automerk, over de eerste in massaproductie gemaakt auto: ,,De Ford T is in iedere kleur leverbaar, als het maar zwart is.”