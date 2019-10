Kinderen Ommerkanaal steunen boerenactie: ‘Dan kan ik later koeienboer worden‘’

videoTien jonge boerengezinnen uit Ommerkanaal konden zich vandaag niet aansluiten bij het massale boerenprotest in Den Haag, want de kinderen moeten naar school en het werk op de boerderij - zoals melken - kan niet blijven liggen. Maar tussen de bedrijven door houden ze wel een ludieke actie op de school van hun kinderen.

Rond het middaguur rijden ze met hun trekkers in colonne naar de christelijk nationale basisschool Ommerkanaal, waar ze pannenkoeken uitdelen en de kinderen uitleggen dat die lekkernij gemaakt wordt van meel, eieren en melk. Ook vissen ze wortels en worstjes uit een mand vol producten van het boerenland voor het oog van vele camera's. De ludieke actie trekt ook de belangstelling van landelijke media, als de boerenkinderen in hun kleurrijke overalls 's morgens al in een stoet van vijftien speelgoedtrekkers naar school rijden.

Volledig scherm Kinderen van boeren zijn dinsdagmorgen op traptrekkertjes naar hun school in Ommerkanaal gereden. Zo haken ze in op het massale boerenprotest. © Lenneke Lingmont

Boer worden

‘Wij willen ook nog boer worden’, staat op een groot kleurrijk spandoek op het schoolplein. De school is helemaal in actiestijl aangekleed, met de op de kop opgehangen nationale driekleur, en versierde ramen van lokalen met de tekst 'Wij steunen onze boeren!'. Ouders dragen witte T-shirts met de strijdkreet '#TROTSOPDEBOEREN’ en delen hapjes uit: kaas, worst, komkommer en tomaatjes. ,,Hebben jullie al die trekkers gezien buiten? En weten jullie wel waar dat voor is?’’, vraagt een van de actievoerende boeren aan de jongste scholieren. ,,Dan blijven er meer koeien en dan kan ik later koeienboer worden’’, roept de zesjarige Liam Makkinga enthousiast. Die wens om boer te worden hebben meer kinderen, zo maken ze duidelijk, al kiest een enkeling ook voor een toekomst als politieagent.

Positieve actie

Liams vader Henri (39) is de initiatiefnemer van de actie, waarmee hij met zijn in Ommerkanaal gebleven collega's alsnog de duizenden actievoerders in Den Haag kan ondersteunen. ,,We wilden hier toch wat doen, op een positieve manier, zodat kinderen kunnen zien dat boeren nodig zijn voor hun voedsel. Ook de andere boeren waren enthousiast, samen hebben we er een mooie en bijzondere dag van gemaakt.’’ Makkinga runt een melkveehouderij met tachtig melkkoeien en zestig stuks jongvee. ,,We hebben ons bedrijf, waar we nu achttien jaar boeren, gemoderniseerd. We gaan met de regels mee, maar steeds bedenken ze weer wat nieuws.’’ Het houdt niet op, niet vanzelf, en daarom doet het hele gezin mee aan de actie, voor een goede toekomst van hun boerenbedrijf en dat van hun collega's.

'No farm, no food'