Klaas kapt ermee, en dus zijn ze in poolcentrum Ommen uitgespeeld

Op deze vrijdagavond is het voor Klaas Hurink nog business as usual. De zolder (Clees zit in de voormalige opslagruimte van de Hema) loopt gestaag vol, alsof het nooit anders is geweest. Toch is het een bijzonder weekend voor Hurink, die het poolcentrum in 2003 overnam van Marianne Kuiper.