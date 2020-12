Klanten van de Voedselbank Vechtdal genieten thuis van kerstdiner: geslaagde operatie Rotary en Baron

De Rotaryclub is een serviceclub die graag wat doet voor een ander, legt mede-organisator Erik Vogt uit. ,,We kunnen allemaal tijdens de kerst genieten van een gezellig diner met onze naasten, al is dat dit jaar in kleine kring. Dat gunnen we natuurlijk ook aan mensen die het niet zo breed hebben. We organiseren daarom al zeven jaar lang een kerstdiner voor deze mensen. Maar omdat dat dit jaar niet in een restaurant kan in verband met Covid-19, hebben we ervoor gekozen om het kerstdiner bij de mensen thuis te bezorgen.”