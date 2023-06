Kledingbank Ommen houdt kledingbeurs met spullen voor een prikkie

Jurrie (83) baalt dat bewoners schuld krijgen van uitstel uitbrei­ding winkelcen­trum Stadshagen in Zwolle

De uitbreiding van winkelcentrum Stadshagen, een vurige wens van de groeiende Vinexwijk in Zwolle, loopt zeker een jaar vertraging op. Bewoners van de appartementen boven het winkelcentrum stemden tegen een aanpassing van de parkeergarage. Maar dat zij nu als boosdoener gezien worden, is tegen het zere been van Jurrie Mondria. Volgens hem ligt de schuld ergens anders.