Koeienstal geeft heel Vilsteren stroom

En dan kan het terugverdienen beginnen voor de inwoners die gezamenlijk in de 522 zonnepanelen hebben geïnvesteerd. Een project dat zo'n vijf jaar geleden zijn oorsprong vond tijdens een ledenvergadering van Plaatselijk Belang Vilsteren. ,,Die vergadering belegden we in het kleine zaaltje van het parochiehuis, met wethouders en provinciale ambtenaren erbij", weet voorzitter Gerard Rietman van de coöperatie Zon op Vilsteren nog. ,,De animo voor het agendapunt over de zonnepanelen was zo groot, dat we al tijdens de vergadering besloten om naar de grote zaal te gaan."