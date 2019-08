Konijnenbeltsmolen op tijd klaar voor Ommer Molendag

Krijgen fietspaden Zwolseweg Ommen verlich­ting na ‘slechte grap’?

31 juli Een vrouw van 18 jaar is afgelopen weekend gevallen met haar fiets, nadat iemand een hekwerk had geplaatst op het donkere en grotendeels onverlichte fietspad langs de Zwolseweg bij Ommen. Wordt het niet tijd voor straatverlichting in het buitengebied van de stad, is een vraag die opdoemt.