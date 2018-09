Koninklijke Onderscheiding voor organist Henk van Pijkeren uit Ommen

Van Pijkeren zat niet stil in de afgelopen 65 jaar. Naast zijn werk als organist was hij secretaris voor de GOV Kring Zwolle. Ook verzorgde hij muziek bij de wekelijkse pauzes in de Plantagekerk. Daarnaast speelde hij bij vieringen in de Zwolse gevangenis en was hij vijf jaar lang werkzaam als vrijwilliger bij verzorgingshuis De Esdoorn in Zwolle.