Koonstra's koeien dol op kerstbomen

Na het succes van vorig jaar was het bij melkveebedrijf Koonstra in Vinkenbuurt zaterdag opnieuw mogelijk om gebruikte kerstbomen in te leveren. De bomen werden versnipperd en korte tijd later uitgereden in de stal. Daar dienen de snippers als ligbed voor de Holstein-koeien.