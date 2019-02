Kouwen: slager van Lemele en Nieuwleusen tot Addis Abeba

Ondertussen zet diens vader Nico (58) de koffiebekers nog een keer onder de automaat, en schuift het slagerspersoneel aan om de dag nog eens door te nemen. ,,Opa helpt met kerst nog volop mee als we de rollades in elkaar draaien", fluistert Nico. ,,Hij is nog hartstikke fit en komt iedere dag wel even een kijkje nemen. We zijn een slagersfamilie, en over opvolging hebben we gelukkig niet te klagen. Zoon Dirk-Jan neemt het hier over, maar de slagerij in Nieuwleusen is van mijn broer Gerben. En zijn zoon Mark helpt ook mee.” In Nieuwleusen begon het overigens, toen de oudste Kouwen al in 1952 met de bakfiets langs de boerderijen ging om spek en worst te verkopen. Hoe het komt dat generatie op generatie de vleeshouwerij blijft bestieren? ,,Ik denk dat het te maken heeft met het plezier dat je uitstraalt.”