Kromme tenen en ergernis bij klankbordgroep Ommen na raadsbesluit Kievitstraat: ‘We voelen ons geschoffeerd’

In een snoeiharde brief aan de gemeenteraad haalt de klankbordgroep die zich de afgelopen jaren boog over een fietsverbinding tussen de wijk Dante en de nieuwe tunnel onder de N48 uit naar de politieke besluitvorming in Ommen. ‘Dubieus’, noemen de leden het besluit dat vorige week werd genomen, waarin gekozen werd voor ook een noordelijke omleiding via de Balkerweg. Tegen het college én het voorstel van de adviesgroep in. Dit om de Kievitstraat enigszins te ontzien, omdat bewoners daar mordicus tegen een fietserspeloton voor de deur zijn.