Kunstenaars delen hun passie tijdens Open Atelierdagen

Gezeten op zijn stoel laat hij belangstellenden de verschillende technieken zien waar hij gebruik van maakt. ,,Je moet je blijven ontwikkelen en andere technieken durven op te pakken’’, zegt hij. In het atelier leeft hij, werkt hij en worden er workshops gegeven. Praktisch ieder stukje muur is ingevuld met de schilderijen die Malikov heeft gemaakt.

Bij galerie/atelier Tom Lucassen is het flink druk. In iedere kleine kamer van het atelier, in de voormalige tandartsenpraktijk aan de Prinses Julianastraat, staan belangstellenden de verschillende vormen van kunst in zich op te nemen. Van diverse kunstenaars staan werken opgesteld, uiteraard ook van Lucassen zelf. Op de oprit laat kunstenares Joke Ket zien hoe haar schilderijen, veelal weidse landschappen, ontstaan. Een van de bestanddelen waar Ket mee werkt is zand. Dit geeft een bijzonder accent aan haar schilderijen.

In brons gegoten

Onder de partytent in de tuin zit Sara van Roon te werken aan een volgende creatie. Met was maakt zij figuren die later in brons gegoten worden. Graag vertelt ze aan de bezoekers hoe een beeld ontstaat en gemaakt wordt. Het valt tijdens de Open Atelierdagen op dat de kunstenaars alle tijd nemen om over hun passie, en tevens hun werk, te vertellen. De groepen bezoekers zijn dermate klein dat er altijd voldoende tijd is om vragen te stellen.