Kwalitaria Ommen schuift stukje op

Om de bouw mogelijk te maken, heeft gemeente Ommen een stuk grond verkocht aan de uitbater van de snackbar. Bijzonder is dat er in het nieuwe gebouw ook een openbaar toilet opgenomen wordt. Het toilet is toegankelijk tijdens de openingstijden van de snackbar.

De plek waar de snackbar ‘Kwalitaria Ommen’ nu staat is tijdelijk in verband met de nieuwbouw in het centrum. De nieuwbouw krijgt een permanente locatie in het midden van de parkeerplaats van de Markt, tussen het Marktgebouw en parkeerterrein de Voormars. Het ontwerp voor de snackbar is gemaakt door de Ommer architect Gerlof van der Veen. De gevel van het gebouw bestaat voornamelijk uit een glazen pui, met ruimte voor een terras.