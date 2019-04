Kwartet koninklijke onderscheidingen in Ommen

Gerrit Pasjes is al 26 jaar verantwoordelijk voor het verzorgen van de dieren en de kinderboerderij zelf in Ommen. Vanuit het bestuur richtte hij een netwerk op binnen plaatselijke boeren en leveranciers om de hoeve te steunen. Hij was ook vier jaar diaken bij de Gereformeerde Kerk, en daarna ging hij verder als huiscatechist voor de kerk. Ook organiseert hij al 12 jaar lang de Pinkstermeeting. Swanny Oosterhof is op haar beurt al 19 jaar bestuurslid en penningmeester van ouderenbond PCOB. Van 1995 tot 2012 was mevrouw vrijwilligster bij de landelijke werkgroep Recreatie Lichamelijk Gehandicapten, waar zij medeverantwoordelijk was voor het organiseren van de vakantiereizen. Ook hield ze een handtekeningactie voor christelijke vrouwen in het buitenland.