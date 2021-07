Laarhuis Ommen huisvest tijdelijk mensen met hersenletsel; nodig voor bouw groter complex in Zwolle

Asbest aangetrof­fen op terrein van voormalige kruidendro­ge­rij in Ommen

21 juni In het braakliggende bouwterrein Haven Oost in Ommen is asbest aangetroffen. De omgeving is onmiddellijk met linten afgezet en hondenbezitters wordt nadrukkelijk verzocht het grasveld links te laten liggen. Dat het goedje op het gebied van de voormalige kruidendrogerij is gevonden is verrassend, aangezien het terrein eerder schoon is opgeleverd. Onderzoek volgt.