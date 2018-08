Seksles op camping in Ommen: 'Ik had hem verkeerd om'

'Goeie vette paling' op Ommer Bissingh

15 augustus Serieuze business woensdag op de Markt in Ommen tijdens de Ommer Bissingh. De gerookte paling wordt gekeurd en dat is voor een beetje palingroker geen kinnesinne. Wat is de beste paling? ,,Goeie vette paling", zegt Bertus de Graaf (75)van De Kaaimannen uit Spakenburg.