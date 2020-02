Lading valt van vrachtwagen bij Ommen: vrouw rijdt van schrik berm in

Rol van lokale politieke partijen onder vuur tijdens eigen landelijk debat in Ommen

8 februari De Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) trapt vandaag in Ommen een reeks van landelijke bijeenkomsten af over de positie van de lokale partij. Daar is toch niks mis mee, na de veelal klinkende verkiezingsoverwinningen voor lokale partijen in 2018? Dat valt nog te bezien, zegt ‘gastheer’ Gerrit de Jong van Volkspartij Ommen Vooruit.