Lammergier brengt op Lemelerberg herder Anita en vele anderen in vervoering: ‘Dit is mijn gelukstreffer’

Vechtdal blij met terrasope­ning, maar het zijn wel ‘hele kleine stapjes’: ‘Ook dit moet geen maanden duren’

21 april Terraseigenaren in het Vechtdal zijn als vanzelfsprekend opgetogen met het nieuws dat volgende week de stoelen en tafeltjes weer bezet mogen worden. Maar een dubbel gevoel is er ook, want het zijn maar ‘hele kleine stapjes’ na meer dan zeven maanden dicht te zijn geweest. ,,Voor je het weet is de zomer voorbij.”