Landbouwdag Ommer Bissingh gaat gewoon door

De landbouwdag is de themadag van de Ommer Bissingh die traditioneel het meeste publiek trekt. De organiserende Landbouwcommissie heeft net als alle voorgaande jaren en fietstocht uitgezet langs diverse agrarische locaties. De start is vanaf het Vrijthof in het centrum van Ommen. Vorig jaar trok de fietstocht zo’n 1800/1900 deelnemers. Het centrum van Ommen staat zelf ook compleet in het teken van de agrarische wereld.

Van der Horst: ,,In principe gaat morgenvroeg alles gewoon van start. Maar het kan best dat we tegen drie uur ’s middags moeten constateren dat het wel aardig warm aan het worden is en dat we beter de activiteiten kunnen stoppen.”