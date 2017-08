Landgoed Eerde centraal op Ommer Open Monumentendag

Landgoed Eerde staat centraal op de Open Monumentendag in Ommen. Zaterdag 9 september is de 31e Open Monumentendag. 'Boeren, burgers en buitenlui' is het thema. Elke tweede zaterdag van september wordt deze dag gehouden om de aandacht voor het cultureel erfgoed te vergroten.

De Stichting Open Monumentendag Ommen heeft in nauwe samenwerking met de Vereniging Natuurmonumenten en de Internationale school Eerde invulling gegeven aan het thema. Het centrale punt van de Open Monumentendag is kasteel Eerde op het gelijknamige landgoed in Ommen.

In de fietsroute die langs diverse monumenten op het landgoed voert, met onder andere het Eerder Achterbroek, wordt de verbinding gelegd tussen de verschillende groepen mensen. Door vrijwilligers van Natuurmonumenten wordt buiten het kasteel een interessante wandeling verzorgd. Kasteel Eerde bevindt zich in een fase van restauratie. Daardoor is het helaas niet mogelijk om het kasteel van binnen te bezichtigen.

Bordes

De officiële opening van deze dag vindt plaats om 9.30 uur op het bordes van het kasteel door waarnemend burgemeester Bas Verkerk. Zoals gebruikelijk op de Open Monumentendag heeft de organisatie in Ommen weer een interessant bewaarexemplaar samengesteld; dit keer over de rijke historie van Landgoed Eerde. De gedocumenteerde brochure is op 9 september verkrijgbaar bij kasteel Eerde, waar tussen 10 en 16 uur gestart kan worden. De brochure wordt in de voorverkoop aangeboden bij het Streekmusem, Primera en The Readshop in Ommen.

Klassendag