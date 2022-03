Landrover heeft geen krasje, bullbar trekt nagelnieuwe Peugeot aan flarden tussen Ommen en Lemele

Negen slachtof­fers kanaaldra­ma Almelo-De Haandrik uitgekocht, onder wie Roswitha: ‘Er viel een last van mijn schouders’

De ellende is enorm langs kanaal Almelo - De Haandrik. Het verval van huizen is soms zo groot, dat bewoners er niet meer mogen wonen. Het overkwam Roswitha Uitslag. Zij is een van de negen huizenbezitters waarvan de provincie het huis koopt. „Ik zag geen licht meer aan het eind van de tunnel.”

3 februari