Larcom Ommen sluit sociale werkvoorziening na corona-uitbraak: 10 procent van personeel besmet

UPDATE Boa’s mogen vanaf maandag boetes uitdelen tijdens avondklok, of ze op pad gaan verschilt per gemeente

24 januari Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) mogen vanaf maandag boetes uitdelen voor het overtreden van de avondklok. Dat bevestigt de voorzitter van de Nederlandse BOA Bond Ruud Kuin na berichtgeving van Hart van Nederland. Of de BOA’s in Oost-Nederland ook daadwerkelijk op pad gaan de komende tijd om te handhaven op de avondklok, verschilt per gemeente.