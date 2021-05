Larcom sluit ‘coronajaar’ toch weer met zwarte cijfers af: ‘manoeuvreren op de millimeter’

Coalitie Ommen kiest voor leefbaar­heid Beerzer­veld: ‘Geen megastal Knolsdijk’

1 april De coalitiepartijen in Ommen, bestaande uit CDA, LPO en ChristenUnie, steunen de plannen van de inwoners van Beerzerveld voor meer leefbaarheid. Via een burgerinitiatief willen de Beerzervelders in de omgevingsvisie laten vastleggen dat de leefbaarheid en bestaande functies nu en in de toekomst behouden moeten blijven. Daarvoor is bijvoorbeeld woningbouw gewenst aan de noordzijde van deze kleine kern, maar dan is de komst van een megastal aan de Knolsdijk uit den boze.