Leden en bestuur van watersportvereniging Vechtstreek in Ommen op ramkoers

Pillenma­kers dumpen tientallen vaten van Arnhem tot Hattem

10 mei In alle vroegte is woensdagochtend op verschillende plekken van Arnhem tot Bergentheim drugsafval gedumpt. Het gaat in totaal om tientallen vaten en jerrycans met vloeistoffen die vermoedelijk zijn gebruikt voor het maken van onder andere xtc-pillen.