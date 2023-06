Lekker weg in eigen omgeving? Aantal plekken voor kampeerders in regio rond Ommen gedaald

Eerst lekte memo uit, nu ook het rapport over pijnlijke breuk CDA Hardenberg en boegbeeld Piet-Cees van der Wel

Eerst lekte een explosief memo uit, nu is ook een vertrouwelijk rapport over dat lek in handen van de Stentor. Het document behandelt de pijnlijke breuk tussen de Hardenbergse grootmacht CDA en boegbeeld Piet-Cees van der Wel. Er is nogal wat misgegaan. En daar is het laatste woord nog niet over gezegd.