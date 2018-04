Lemele gaat 'zelf' bouwen voor starters

Om de bouw van betaalbare woningen voor inwoners van Lemele mogelijk te maken is vorige maand de vereniging LemeleWoont opgericht, een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). Het CPO houdt in dat een groep mensen een aantal kavels koopt en hierop woningen op maat gaat bouwen.

Theo Solen uit Heeten is betrokken bij de de vereniging als procesbegeleider. Hij heeft ook in Luttenberg en Heeten CPO-projecten begeleid. ,,Ik ben het vaste aanspreekpunt voor bewoners en gemeente en onderhoud ook het contact met aannemers en de Rabobank."

Solen verwacht eind deze week de eerste 'schets'tekeningen van een plan voor 11 woningen op het terrein naast De Driesprong aan de Lemelerweg, ook wel de dorpsweide genoemd. ,,Die zullen we informeel met de gemeente bespreken. Als het volgens de gemeente niet kan, hoeven we ook geen verdere kosten te maken voor het uitwerken. Als het wel doorgaat, gaat het zeker nog wel tot het najaar duren voordat de bestemmingsplanwijziging definitief kan zijn en de bouw zou kunnen starten. Omdat het plan is om duurzaam te gaan bouwen, moet er ook door de initiatiefnemers nog verder onderhandeld worden met de bank en aannemers."

Huurders

De prijs van de woningen moet behoorlijk onder de twee ton komen, zo meldt Solen. ,,Het is ook de bedoeling dat enkele woningen beschikbaar komen voor huurders."

Uit een enquête van Plaatselijk Belang Lemele over woonwensen in het dorp werd vorig jaar duidelijk dat er grote behoefte is aan betaalbare nieuwbouwwoningen. ,,Zelfs bestaande bouw in Lemele is een probleem", weet Gerrit Jan Hallink, voorzitter van Plaatelijk Belang. ,,Beneden de twee ton kun je in Lemele niets kopen."

Volgens voorzitter van LemeleWoont Joost Ellenbroek is eigen initiatief in de kernen hard nodig. ,,De gemeente Ommen heeft vorig jaar bekendgemaakt zo’n 150 nieuwe woningen te bouwen. Maar goed dat is alleen maar een stimulans voor Ommen zelf. In de kernen daaromheen gebeurt eigenlijk te weinig. Toen hebben wij gezegd, dat initiatief pakken wij op." Ellenbroek meldt dat streven is duurzame woningen te bouwen. ,,Met landelijke uitstraling, dus passend in het dorp."