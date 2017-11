Lemele voert alcoholslagboom in

Met het installeren van een alcoholslagboom is de organisatie 'Rijden Zonder Invloed' zaterdagavond in Lemele een nieuwe actie begonnen tegen het dronken rijden. Wie weg wil van de parkeerplaats moet eerst blazen.

Discotheek-eigenaar Roelof Dijk juicht de actie toe en dat geldt ook voor de jonge automobilisten die zaterdagavond parkeerden voor het Foute Oktoberfest in zaal Dijk in Lemele. Maar liefst 1500 jongeren uit deze regio vierden gestoken in Lederhosen of verkleed als Dirndls het Oktoberfest.

Belgisch voorbeeld

Voor de eerste keer in deze regio werd op de parkeerplaats de alcoholslagboom geïnstalleerd. Een actie die in België al jaren succesvol wordt toegepast om bestuurders te wijzen op de gevaren van alcohol in het verkeer.

Wie wil vertrekken met een slok op heeft pech, dan blijft de slagboom dicht. Het werkt zo: bij binnenkomst belooft de automobilist niet te drinken. Bij het verlaten van het terrein wordt dat getest met een apparaat zoals de politie die ook gebruikt. Heb je niet gedronken dan krijg je een compliment, een BOB-sleutelhanger en zwaait de slagboom open. De alcoholtester is namelijk verbonden met de slagboom.

Duimpjes omhoog

De actie in Lemele werd uitgevoerd door Rijden Zonder Invloed, een door de overheid bedachte campagne. Bij zaal Dijk gingen vele duimen aan het begin van de avond omhoog. ,,Goeie actie!'' De teamleiders Fikri Yuksel en Ilzse Heesters van Rijden Zonder Invloed benadrukten dat ze de jeugd vooral positief willen beïnvloeden. ,,Rijden met drank op kan echt niet! Wat heel veel mensen niet weten is dat geen enkele verzekering de schade dekt als uitkomt als je gedronken hebt, ook als je misschien niet onder de limiet zit. Staat in de kleine lettertjes!''