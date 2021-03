Lemelerberg krijgt tweede schaapskudde om grote heidevelden te kortwieken

IJsvereni­gin­gen lopen warm voor verwachte topdagen op ijsbanen

9 februari IJsverenigingen in het Vechtdal maken zich op voor drukke schaatsdagen op de ijsbanen. Donderdag of vrijdag de poorten open? Die kans zit er met deze vrieskou heel goed in, zeggen de weermannen en -vrouwen. In allerijl maken de clubs de banen startklaar en zijn protocollen opgesteld om alles coronaproof te laten verlopen.