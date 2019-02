Levensgevaarlijk stroom afgetapt voor ondergrondse wietkwekerij bij Ommen

update videoLevensgevaarlijk. Zo omschrijft de Ommer agent Jan Voortman de situatie bij de ondergrondse hennepkwekerij die maandag in een bosperceel in de buurtschap Stegeren is ontmanteld. Medewerkers van Enexis constateerden dat met een elektriciteitskast was gerommeld en maakten daar melding van bij de politie.

Vanaf die betonnen hoogspanningskast, aan de rand van het Ommerbos aan de zijde van café-restaurant De Bootsman, is een pakweg honderd meter lang graafspoor te zien. Daarin lag een ondergrondse kabel die bleek te leiden naar de kwekerij, waar lampen, filters en dompelaars op de illegaal afgetapte stroom draaiden. De kabel was ingegraven in de ondiepe greppel pal langs de Driehoekweg. Bij de afslag naar de Hessenweg Oost, een met puin verstevigde zandweg, loopt het spoor door, om enkele tientallen meters verderop af te buigen, het bos in.

De ingang naar de wietkwekerij is afgedekt met een houten luik.

Houten luik

En dan ontdek je ineens een eenvoudig houten luik, in een wat verhoogd stukje bos dat is afgedekt met een laag bladeren en beplant met kleine boompjes. Dat luik, dat ook was gecamoufleerd met takken en bladeren, vormt de entree van een ondergrondse ruimte van in totaal circa 21 meter groot. Een lang gangetje leidt naar twee wat grotere ruimtes waar hennep werd gekweekt. De apparatuur is in beslag genomen, evenals een niet nader omschreven aantal hennepplanten. Dat aantal wil Voortman niet noemen, wel gaat het volgens hem met ruim twintig vierkante meter om een kleinere kwekerij.

Ventilatie

De kwekerij was volgens Voortman degelijk gebouwd, van instortingsgevaar was geen sprake. Dat blijkt ook bij een snelle blik naar binnen. De uitgegraven wanden zijn bekleed met een soort vilten worteldoek, over het planken dak dat wordt gestut met op maat afgezaagde boomstammetjes liggen zeilen die moesten voorkomen dat vocht door de dikke laag bladeren zou sijpelen. Op meerdere plaatsen zijn natuurlijke ventilatieschachten aangebracht.

Een smal gangetje leidt naar de twee ruimtes waar hennepplanten werden gekweekt.

Tweede keer

Het bosperceel nabij de Driehoekweg maakt deel uit van het Ommerbos en is eigendom van de gemeente Ommen, waardoor het lastiger is om de ‘uitbater’ van de wietkwekerij op te sporen. ,,In januari 2016 is in die zelfde omgeving iets verderop ook een hennepkwekerij ontdekt. In een hut in het bos, de stroom werd toen afgetapt van een lantaarnpaal’’, vervolgt Voortman. Onduidelijk bleef wie daar toen verantwoordelijk voor was.

Stille getuigen

Rond de ondergrondse wietkwekerij liggen een hark en een schop als stille getuigen van het vele graafwerk dat hier weken, misschien wel maanden achtereen is verricht door één of meer hennepkwekers. Het uitgegraven zand is nergens te vinden. In de kwekerij kun je niet rechtop staan maar moet je bukken, uitgaande van een hoogte van ruim anderhalve meter moet er toch minstens zo'n dertig kuub zijn uitgegraven. Voortman roept eventuele getuigen die hier de afgelopen maanden veel graafwerk, zandtransporten of andere opvallende zaken hebben gezien op om dit te melden bij de politie via telefoon 0900-8844.

Camera weg

Na de ontmanteling van de hennepkwekerij heeft de politie aan een aanpalende boom nog een gecamoufleerde camera opgehangen, in een poging een verdachte te betrappen. Maar woensdagmiddag bleek die camera spoorloos te zijn verdwenen, een zoektocht rondom de plaats delict en de aangrenzende sloot leverde niets op.

Niet uniek

Ondergrondse wietkwekerijen zijn niet zeldzaam. Ze worden regelmatig aangetroffen onder woningen en bedrijfspanden, maar ook in bossen. Bijzonder was de ontdekking van een wietplantage onder de vloer van een voormalige kringloopwinkel in Raalte, september vorig jaar. De vloer dreigde te verzakken nadat hier zo’n 175 kuub zand was weggehaald over een oppervlakte van honderd vierkante meter.