Lindy (14) uit Beerze droomt van Olympische Spelen

De 14-jarige samboka Lindy Zandman droomt sportief gezien bijzonder mooie dromen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd de trots van sportcentrum Emsland/Ommen Nederlands kampioen. Zaterdag was zij opnieuw de sterkste in een spannende finale – ditmaal in de gewichtscategorie tot 56 kilo – tijdens het sterk bezette NK Sambo in Ommen. ,,Mijn droom is voor Nederland deel te nemen aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, of die van vier jaar later in Los Angeles’’, zegt Lindy. En dat kan. ,,Want sambo is vorig jaar officieel erkend door het IOC. Dat zou toch geweldig zijn...’’