Lokale hoveniers willen na scheiding Ommen en Hardenberg openbaar groen wel voor hun rekening nemen

Maar natuurlijk, als de gemeente Ommen niet langer meer bij Hardenberg terecht kan dan is de plaatselijk hovenier Jaap Huiskes best bereid om de groenvoorziening hier op peil te houden. Hij springt in die zin in op de verdere ontvlechting van de samenwerking tussen beide gemeenten. ,,Dit biedt misschien ook wel kansen.”