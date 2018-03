LPO grote winnaar in Ommen, CDA blijft aan zet

Hoewel de LPO grote winnaar is, blijft toch het CDA aan zet in Ommen. Deze partij heeft immers de meeste stemmen vergaard. De uitslag zal hoe dan ook voor verschuiving in de coalitie zorgen.

De huidige coalitie, bestaand uit CDA, VVD, D66 en PvdA, heeft in de nieuwe raad geen meerderheid meer. Het CDA en D66 leveren elk een zetel in. Op de website van deze krant is het via de uitslagenpagina mogelijk zelf alle mogelijke coalities zichtbaar te maken.

Wat fractievoorzitter Annelies Bakelaar van het CDA betreft wordt er een zo groot mogelijke coalitie gesmeed. ,,De vorige keer was mijn insteek met zoveel mogelijk partijen van start gaan in het overleg. Ik vind het mooi als je met elkaar kunt kijken waar staan wij als gemeenteraad voor de inwoner van Ommen. Uiteindelijk doe je het wel samen. We moeten met zijn allen aan tafel."

Het brede overleg van de vorige coalitieonderhandelingen leidde uiteindelijk tot een coalitie met de kleinst mogelijke meerderheid (9) in de 17 zetels tellende raad, van CDA (5 zetels), VVD (2), D66 (2) en PvdA (1). Hoe dat deze keer uitpakt, is amper te voorspellen. Ook met z'n tweeën hebben CDA en LPO een meerderheid, maar ook bijvoorbeeld met de ChristenUnie en enkele kleine partijen is makkelijk een meerderheid te smeden.