Lukas (23) uit Tsjechië ‘blij dat hij nog leeft’ na bizarre reddingsactie op spoor bij Ommen

De 23-jarige Lukas keek vrijdag de dood in de ogen toen eerst zijn rolstoelfiets haperde op de rinkelende overgang bij de Beerzerweg, hij daarna uit zijn hulpmiddel kroop en vervolgens nog eens met zijn schoenen in de rails klem kwam te zitten. Hij ontsnapte, want plots was daar Gerben van Dam (61) van taxi Steen die in de buurt wat klanten op wilde pikken en de Tsjech in de penarie zag zitten. Hij sjorde Lukas van het spoor, net voordat de trein over de rolstoelfiets denderde.