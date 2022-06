Man (31) uit Ommen nog drie maanden in de cel voor zware mishandeling kind

met videoEen 31-jarige man uit Ommen blijft nog zeker drie maanden in de cel op verdenking van zware mishandeling van een kind. De 30-jarige vrouw die ook wordt verdacht is eerder al vrijgelaten. Over de zaak is nog veel onduidelijk. De politie pakte begin juni groot uit met onderzoek in en rond een woning in Ommen.

Het Openbaar Ministerie wil nog altijd niets kwijt over de zaak. Twee weken geleden werd duidelijk dat een kind gewond is geraakt. Wat de relatie van de verdachte man en vrouw is met het kind, is nog niet bekend. Voor het onderzoek bij de woning werd een PD-unit gebruikt, een mobiel recherchekantoor.

De mannelijke verdachte is woensdag voorgeleid aan de rechtbank. Die heeft besloten dat er genoeg reden is om het voorarrest van de man met 90 dagen te verlengen. Het Openbaar Ministerie had hier ook om gevraagd. De advocaat van de man wil niets zeggen over de zaak.

Verbazing

De verbazing in de straat was groot. Buurtbewoners spraken tegenover de Stentor van een ‘doodnormaal gezin’ dat enkele jaren geleden in de wijk is komen wonen. Volgens een buurman was er ‘geen enkel signaal’ dat er iets bijzonders aan de hand zou zijn in het gezin.

Enkele dagen voor de arrestatie van het tweetal werd de betreffende woning al in de gaten gehouden. De politie hield de kaken stijf op elkaar. ,,We begrijpen dat er een heleboel vragen leven’’, vertelde een woordvoerder. „In dit soort zaken is zorgvuldigheid van groot belang.’’

Volledig scherm Onderzoek van de politie bij de woning in Ommen. © Enzio Ardesch