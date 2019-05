Man (71) uit Ommen ernstig gewond bij ongeluk in Duitsland

Ommer app met routes langs markante punten Tweede Wereldoor­log

7 mei Een app met routes langs markante punten uit de Tweede Wereldoorlog voor wandelaars en fietsers, maar ook een optreden van het orkest van de Fanfare Bereden Wapens en een dropping in Stegeren. De Stichting Ommen 75 jaar vrijheid heeft al een voorlopig programma in de steigers voor de viering van de bevrijding in 2020, met tal van activiteiten vanaf januari. Maar er is ruimte voor meer herdenkingen en festiviteiten. Wie daarover mee wil praten of zelf wil (helpen) organiseren is welkom op de informatieavond op dinsdag 14 mei.