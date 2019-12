Man (75) uit Ommen overleden nadat hij werd geschept door een auto

Ilona Lagas stopt als raadslid VVD Ommen en wordt waakhond van het openbaar onderwijs

6:00 Ilona Lagas ruilt haar raadszetel voor de gemeente Ommen in voor het voorzitterschap van de raad van toezicht van de stichting Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio. Onder de OOZ vallen 37 scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs in de gemeenten Dalfsen, Hattem, Ommen en Zwolle, maar ook in Dedemsvaart, Wijhe en Elburg.