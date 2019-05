Man bedolven onder schoorsteen in Den Ham, per traumaheli naar ziekenhuis: ‘Hij was bij kennis’

Een man is donderdag gewond geraakt bij werkzaamheden in Den Ham. Hij werd bedolven onder een deel van een schoorsteen dat omviel. Het ongeluk gebeurde in een pand aan de Brink, in het dorpscentrum. Het slachtoffer is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde iets voor 11.00 uur. „Het is hier een hele toestand. Er zijn allerlei hulpdiensten opgetrommeld”, liet een vrouw weten vanuit een nabijgelegen winkel.

Werkzaamheden aan pand

De politie in Twenterand meldde rond 12.15 uur dat het slachtoffer een man is. Hij is gewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Die traumahelikopter was eerder die ochtend geland achter hervormd centrum De Rank, niet ver van het centrum. Verder waren er brandweerwagens en een ambulance aanwezig.

‘Doffe knal’

De vrouw in de nabijgelegen winkel heeft het ongeluk zelf niet zien of horen gebeuren. Maar de kraanmachinist die bij het pand aanwezig was wel, zei ze. „Hij hoorde een doffe knal.”



Volgens de vrouw werden bij het pand werkzaamheden verricht. Dat klopt. Ardesch Sloopwerken B.V. uit Kloosterhaar is bij het pand aan het werk. „Asbest verwijderen”, aldus een medewerker van het bedrijf.

Bedrijf komt met reactie

Hij had nog niet gehoord wat er gebeurd kon zijn. Maar later op de dag kwam het bedrijf alsnog met een reactie. Op Facebook meldt Ardesch Sloopwerken B.V. dat het slachtoffer een zzp’er is die voor het bedrijf uit Kloosterhaar aan het werk was.

„Tijdens asbestsaneringswerkzaamheden in een pand aan de Brink in Den Ham viel kort voor elf uur door een onbekende oorzaak plots een deel van een schoorsteen om.” Die kwam op de werknemer terecht.

Andere aanwezige werknemers schakelden de hulpdiensten, zo meldt Ardesch Sloopwerken, en bevrijdden hun collega, die zich onder de resten van de schoorsteen bevond.

‘Bij kennis’

„Wij hebben de hulpdiensten voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, zodat zij veilig in het gebouw konden werken. De werknemer is door de brandweer met een ladderwagen uit het gebouw gehaald. Hij was bij kennis en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Enschede gebracht.”

Ardesch Sloopwerken B.V. meldt verder dat het bedrijf de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Werkzaamheden en Werkgelegenheid op de hoogte heeft gebracht van het ongeval. „Die is nu op locatie in Den Ham.” De Inspectie SVZ beslist of er nader onderzoek wordt gedaan naar de toedracht van het ongeluk.

Hoe het slachtoffer er aan toe is, weten ze bij Ardesch Sloopwerken B.V. niet. „Wat de exacte aard en ernst van de verwondingen van de werknemer zijn, is op dit moment bij ons nog onbekend.”