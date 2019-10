Man belandt met bakfiets in sloot in Balkbrug

Omwonenden stuw Junne verbaasd door aangekon­dig­de snoeiwerk­zaam­he­den

29 oktober Omwonenden van de stuw in de Vecht bij Junne blijven zich verbazen over de gang van zaken rond de aanleg van een nieuwe sterkere brug over de rivier. Ze volgen de plannen van de gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen ‘met argusogen’, maar er is nog geen concreet voorstel voor een nieuwe brug. Desondanks kregen ze van de ‘omgevingsmanager’ die voor gemeente en waterschap de plannen in goede banen moet leiden vorige week een mailtje dat komende woensdag voorbereidende snoeiwerkzaamheden beginnen.