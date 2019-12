Man in Ommen wil straat oversteken, maar wordt geschept door auto en raakt ernstig gewond

Winkeliers Ommen houden op 22 december kerstkoop­zon­dag, verder vooral open op zomerse zondagen

6:00 Winkeliers in Ommen hebben genoeg animo voor koopzondagen. Vooral in het toeristenseizoen, zoals op Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag, en alle zondagen in de zomervakantie van half juli tot en met eind augustus. Dat blijkt uit de resultaten van de enquête die vorige week onder tachtig winkeliers is gehouden.