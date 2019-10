Man met ‘voorkeur voor meisjes’ verdacht van ontucht op kindercampings in Vechtdal

Op kinderpornosites en -chatrooms had hij zich geprofileerd als iemand die voorkeur heeft voor meisjes tussen vijf en twaalf jaar oud. Maar dat Harry L. (57) afgelopen voorjaar op twee zogenoemde kindercampings in het Vechtdal zich op zijn zachtst gezegd verdacht gedroeg ten opzichte van meisjes, daar moet de rechtbank volgens hem geen kwaad achter zoeken. Hij was slechts op zoek naar een geschikte plek voor de caravan, of wilde gewoon een colaatje drinken.

De man uit Coevorden trok op 25 april met 'vreemd gedrag’ de aandacht van een medewerkster van het animatieteam. Zij appte collega’s op Sprookjescamping De Vechtstreek in Rheeze. Een technicus meent vervolgens gezien te hebben dat de man op een bankje zijn hand op het bovenbeen van een achtjarig meisje had en die hand ook een aantal malen onder haar rokje liet gaan.

Akkefietje

Een agent die toevallig vakantie vierde en merkte dat er commotie was, keek eens in het politiesysteem. Hij zag dat L. enkele maanden eerder is gehoord over een akkefietje bij een supermarkt in zijn woonplaats. Hij zou zijn penis getoond hebben aan een meisje van vier, die in een speelgoedbootje zat. En zou zich afgetrokken hebben. Toen waren voor de Coevordenaar de poppen aan het dansen.

De man is aangehouden en vastgezet. Het bleek dat de dag ervoor een incident is geweest op camping De Kleine Wolf in Stegeren. Een meisje van vier jaar vertelde ‘heel trots’, aldus de rechtbankvoorzitter in Zwolle, aan haar vader dat ze de penis van een man had gezien. Die man had ook een knuffeldiertje bij zich. Het vermoeden bestaat dat hij daarmee kinderen lokte. Uit camerabeelden, een foto en de gegevens op zijn telefoon, bleek dat het L. geweest moest zijn. ’s Morgens had hij nog gewerkt, ’s middags was hij naar de camping gegaan. Buiten medeweten van zijn vrouw en zonder verlof van zijn werkgever in Hardenberg.

Kinderporno

Op zijn computer en gegevensdragers is behalve kinderporno ook een filmpje gevonden, dat met zijn telefoon is gemaakt onder de rok van een meisje bij de Welkoop in Coevorden. Dat is overigens niet op de tenlastelegging terecht gekomen. Dat filmpje moet per ongeluk zijn gemaakt, zegt L.: ,,Ik had de telefoon in mijn hand, toen ik in gesprek raakte met het meisje, bij de konijnenhokken.”

Het bezit van kinderporno gaf hij toe. Het zou zijn begonnen als ‘zoeken naar spanning’. Intussen zijn er grote zorgen over de verdachte, die volgens een deskundige een pedoseksuele stoornis heeft. In augustus is hij geschorst uit voorarrest onder meer met de voorwaarde dat hij geen contact met kinderen mocht hebben. Nog geen twee dagen later nodigde hij kinderen uit om in zijn tuin peertjes te komen rapen, waarna hij weer is vastgezet en er onrust in de buurt ontstond.

Ziekte