Man raakt ernstig gewond, na ongeval met motorfiets in Ommen

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Het slachtoffer werd kort voor 19.30 uur opgemerkt door een passerende automobilist. Die zag de man in de berm liggen bij de kruising van de Jeroen Boschstraat en de Slagenweg.

Toen de politie ter plaatse kwam, was de motorfiets verdwenen. Waar die is gebleven, is onbekend. Het is dan ook onduidelijk of de bestuurder over een rijbewijs beschikte.