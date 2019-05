Man zakt door dak in Den Ham, traumahelikopter opgeroepen

Bij werkzaamheden in Den Ham is donderdagmorgen iemand door het dak gevallen. Mogelijk gaat het om een werknemer van een bedrijf dat bezig was om asbest op te ruimen. Het ongeluk gebeurde in een pand aan de Brink in Den Ham, in het dorpscentrum.