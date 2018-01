Man zet vrouw (51) uit auto op N348

Kirsten uit Ommen leest het nieuws tijdens Serious Request

22 december De nieuwslezers van de NOS hebben deze week een eigen Glazen Huis op het Marktplein in Apeldoorn, tegenover de echte. Nieuwslezeres Kirsten Klomp (25), geboren in Zwolle en opgegroeid in Ommen, houdt 's ochtends de luisteraars op de hoogte. ,,Het is heel mooi."