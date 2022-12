Medewerkster opvang in Ommen op non-actief na verhaal over ‘gevallen kindje’

Sceptische bewoners in Ommen tijdens bijeen­komst over mogelijke langdurige asielop­vang

Wel of geen langdurige asielopvang? De gemeenteraad beslist binnenkort over het voorstel van Ommen om in gesprek te gaan met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Inzet is de noodopvang van honderd asielzoekers voor twee tot drie jaar. Om de meningen te peilen, houden oppositiepartijen VOV, VVD en D66 een inloopavond voor bewoners. ,,Volgens mij is het allang besloten.”

1 november