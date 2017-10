Meer huisjeseigenaren in Ommen gaan profiteren van nieuw tarief

Meer eigenaren van recreatiehuisjes en chalets in Ommen kunnen volgend jaar gaan profiteren van aangepaste tarieven forensenbelasting. Dat heeft overleg van wethouder met de werkgroep forensenbelasting opgeleverd.

In plaats van het schrappen van het hoogste tarief en licht verlagen van de tarieven daaronder, worden nu alle tarieven forensenbelasting voor recreatiewoningen verlaagd. Dat stelt het gemeentebestuur voor in een aangepast raadsvoorstel.

Alleen de eigenaren met woningen in het vaste tarief (227 euro per jaar) blijven in 2018 hetzelfde betalen. Dat komt omdat de gemeenteraad de tariefstijging voor deze grote groep woningeigenaren eerder al flink heeft getemperd.

Belasting

Aangezien de belasting in 2015 fors verhoogd was, wilde de gemeente tegemoetkomen aan het pleidooi van de bungaloweigenaren om iets te doen aan de in hun ogen exorbitante stijging van de tarieven. De 70.000 euro meeropbrengst die de inning van de belasting op recreatiewoningen vorig jaar heeft opgeleverd, kan hiervoor gebruikt worden, vindt het gemeentebestuur.

De gemeente was van plan om het hoogste tarief van de belasting te schrappen voor eigenaren van recreatiewoningen met een WOZ-waarde hoger dan 140.000 euro. Dat zou voor bijna 40 woningen in de gemeente gelden. Het raadsvoorstel hierover is aangepast na een gesprek met de werkgroep forensenbelasting, bestaand uit enkele vertegenwoordigers van eigenaren van recreatiewoningen op diverse parken in de gemeente (onder meer de Hongerige Wolf, Reggewold, Uniek, De Berghorst, De Lindenbergh en Calluna Oost).

Teruggave

De werkgroep heeft duidelijk gemaakt aan de gemeente dat de recreatiemarkt inmiddels weer is aangetrokken en dat het argument voor verkoopbaarheid van de bungalows en chalets niet meer zo dringend is als een jaar geleden. Liever zien de afgevaardigden van de gezamenlijke bungalowparken daarom dat alle eigenaren van recreatiewoningen zoveel mogelijk van de teruggave kunnen profiteren. Op basis van deze informatie heeft de wethouder besloten het voorstel aan te passen.

Het grootste aantal eigenaren van chalets (733 in de gemeente Ommen) betaalt een vast tarief aan forensenbelasting. Dit tarief blijft gelijk op 227 euro per jaar. Dan zijn er nog ongeveer 250 woningen met een woz-waarde tot 60.000 euro en evenveel met een waarde tussen de 60.000 en 100.000 euro. Verder zijn er nog 158 recreatiewoningen tussen de 100.000 en 140.000 euro en 37 die een hogere waarde hebben. De korting die het gemeentebestuur nu voorstelt loopt op van respectievelijk 46 euro, via 63 euro en 80 euro tot 132 euro voor de opeenvolgende vier WOZ-categorieën.

Nieuw is ook dat de gemeente in de nieuwe verordening mogelijk wil maken dat de belasting automatisch in acht termijnen betaald wordt.