Meerderheid kiest voor vrijgeven koopzondagen in Ommen; alleen christelijke collegepartijen stemmen tegen

Het debat in de gemeenteraad was deels een herhaling van zetten uit de discussie van twee weken geleden in de raadscommissie. CU-raadslid Gerard Marsman toonde zich opnieuw teleurgesteld over het voorstel om de zondagsopenstelling vrij te geven op basis van het uitgevoerde onderzoek, waarin maar 61 procent van de inwoners en 54 procent van de ondernemers vóór een verruiming van het aantal koopzondagen bleek te zijn. Nu telt Ommen twaalf koopzondagen, straks kunnen dat meer dan vijftig zon- en feestdagen zijn. ,,Dat is veel meer dan een verruiming’’, betoogde Marsman. Ook wees hij er op dat tot nu toe maar zo'n vijftig procent van de winkeliers de deuren opende op die twaalf koopzondagen. ,,Wie zijn hier mee gediend? Alleen de grotere retailers, vooral de supermarkten, profiteren hier van.’’ CDA-fractieleider Annelies Bakelaar hield een vurig pleidooi voor het behoud van de zondagsrust. ,,We leven in een 24-uurseconomie, elke dag hebben we haast. Wij vinden de zondag belangrijk als rustmoment. Dit onderzoek heeft ons niet overtuigd, wij zijn tegen de verruiming. Zo staat het ook in ons verkiezingsprogramma, twaalf koopzondagen is voor ons ruim voldoende.’’