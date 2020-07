Meisje (15) vliegt van fiets na botsing met wielrenner in Ommen: groepje rijdt door en laat slachtoffer achter

Gewond in de berm

Rode shirts

De politie is op zoek naar de wielrenners die vermoedelijk gekleed waren in rode shirts. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. ,,We hebben al concrete tips binnengekregen”, stelt Strijbosch. ,,We willen de wielrenners nog even de gelegenheid geven om zichzelf aan te geven.” Ook hoopt de politie dat de vrouwelijke hulpverlener zich meldt om haar verhaal te doen.

Gedragsnormen

De Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) zegt te balen van het incident. ,,Maar tegelijkertijd kan je niet veel doen”, laat een woordvoerder van de bond weten. ,,We horen steeds vaker dat er kritiek is op het gedrag van mensen op een racefiets. Al is maar een heel klein deel lid van de bond, hoor. Onze ervaring is dat leden vaak wél weten hoe het moet.”



De coronacrisis heeft voor een hoop nieuwe amateurwielrenners op de weg gezorgd, zo merkt de KNWU. ,,Dat zal komen doordat de sportscholen dicht waren. We horen wel dat deze nieuwe groep nog niet altijd begrijpt hoe ze zich moet gedragen. In onze campagne #wielernormaal wijzen we recreanten op de gedragsnormen. Stoppen bij een ongeluk hoort daar natuurlijk bij. Dat is sowieso een kwestie van fatsoen.”